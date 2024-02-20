Учёные объяснили, как бактерии в кишечнике влияют на настроение человека

Учёные объяснили, как бактерии в кишечнике влияют на настроение человекаСейчас эта тема становится всё более актуальной
Недавно учёные обнаружили, что, вероятнее всего, бактерии в кишечнике могут даже улучшать настроение человека. В частности, так работают определённые штаммы Lactobacillus.
Проблема состоит в том, что настроение у человека становится лучше только при правильном сочетании бактерий в правильных условиях. К примеру, пробиотик может уменьшить стресс у человека, который переживает из-за экзамена, но может оказаться бесполезным при посттравматическом стрессовом расстройстве.
Эксперименты на мышах показали, как состав бактерий в кишечнике влияет на настроение животных. После анализа фекалий грызунов, которые подвергались стрессу, и нормальных мышей учёные заметили, что количество бактерий Lactobacillus у тех, кто был в стрессе, значительно сократилось. При этом Lactobacillus имеет более 170 различных видов и ещё больше штаммов.
На данный момент известно, что мыши со штаммами бактерий Lactobacillus intestinalis ASF360 и Lactobacillus murinus ASF361 более устойчивы к стрессу и меньше испытывают страх.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.