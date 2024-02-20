Учёные объяснили, как бактерии в кишечнике влияют на настроение человека

Недавно учёные обнаружили, что, вероятнее всего, бактерии в кишечнике могут даже улучшать настроение человека. В частности, так работают определённые штаммы Lactobacillus.

Проблема состоит в том, что настроение у человека становится лучше только при правильном сочетании бактерий в правильных условиях. К примеру, пробиотик может уменьшить стресс у человека, который переживает из-за экзамена, но может оказаться бесполезным при посттравматическом стрессовом расстройстве.