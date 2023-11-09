Учёные объяснили, как мозг хранит и извлекает слова из памяти

Учёные объяснили, как мозг хранит и извлекает слова из памятиВ нашей голове тоже есть особый словарь
У каждого человека есть так называемый мысленный (ментальный) словарь. В нём содержится вся информация о словах: буквы, звуки, значения, данные о частях речи и о том, как правильно соединять вместе слова. Но как это всё работает с научной точки зрения?
Ментальный словарь каждого человека - уникален. Он формируется на основе его жизненного опыта. В частности, на это влияет образование, профессия, культура и пр. Также в целом размер мысленных словарей людей может быть разным: это зависит от их возраста.
Большинство учёных сходятся во мнении, что ментальный словарь вовсе не похож на книгу, где все слова расположены по алфавиту. Специалисты утверждают, что за знание слов и их обработку отвечают сразу целые сети нейронов. И вот доказательство. Если вы услышите слово «собака», то ваш мозг сможет сразу вспомнить множество аспектов, связанных с этим словом. Это может даже происходить неосознанно. Вы можете подумать о конкретной собаке, о том, как она лает, о том, что она чувствует, когда вы её гладите. И все характеристики, связанные с этим словом, обрабатываются в разных частях мозга.
Одна из причин, по которой ваш мысленный словарь не может быть похож на физический, связана с тем, что он динамичен и к нему можно быстро получить доступ. Мозг способен очень быстро запоминать слова. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что студенты подбирали слова к картинкам в течение 200 миллисекунд после того, как посмотрели на изображение. И даже после выбора слова их мозг продолжал обрабатывать информацию об этом слове: например, то, какие звуки нужны для произнесения слова. Всё происходит настолько быстро, что человек мало обращает внимание на этот процесс.
Однако бывают и «сбои» в запоминании слов. Тогда слово будто вертится на кончике языка, но вспомнить человек его не может. Эти ощущения считаются нормальными, но возникают по мере старения всё чаще. Также существует такое заболевание, как афазия, при котором человек с трудом запоминает слова.