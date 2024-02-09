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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 12:45
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Учёные объяснили, как правильно хранить и готовить яйца

От этого зависит количество витамина D в них
Специалисты из Университета Ньюкасла провели анализ яиц от популярного бренда Happy Egg Co. Эти яйца обогащены витамином D, и исследователи узнали, как способ хранения и приготовления влияет на концентрацию витамина в них.

Научно доказано, что витамин D помогает сохранить здоровье костей, зубов и мышц, а также важен для укрепления иммунитета.

Команда учёных сравнила яйца, которые хранились в холодильнике, с теми, которые лежали на кухонной столешнице. Также эксперты проанализировали яйца, приготовленные пятью разными способами.

Учёные объяснили, как правильно хранить и готовить яйца
© Healthline

Оказалось, что для сохранения наибольшего количества витамина D в яйцах их нужно хранить в холодильнике при температуре, совпадающей с температурой окружающей среды. Что касается лучшего способа приготовления, то это варка или яичница-болтунья. Именно эти способы позволяют сохранить большую часть витаминов в яйцах.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Foods.

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