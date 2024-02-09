Учёные объяснили, как правильно хранить и готовить яйца

Оказалось, что для сохранения наибольшего количества витамина D в яйцах их нужно хранить в холодильнике при температуре, совпадающей с температурой окружающей среды. Что касается лучшего способа приготовления, то это варка или яичница-болтунья. Именно эти способы позволяют сохранить большую часть витаминов в яйцах.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Foods.

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