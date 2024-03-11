Учёные объяснили, как растительное питание защищает от рака

Прежде всего, нужно сказать, что не все растительные диеты одинаково полезны. Преимущественно цельная растительная диета - такая, в которой основное внимание уделяется потреблению в основном цельных, необработанных растительных продуктов. Это фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи и семена. Также это включает сведение к минимуму потребления или исключение продуктов животного происхождения: мяса, молочных продуктов и яиц.

При этом вам необязательно полностью переходить на растительную диету. Даже если просто вы станете добавлять несколько растительных блюд каждую неделю, это может сильно улучшить ваше здоровье.