Учёные объяснили, как растительное питание защищает от рака

Учёные объяснили, как растительное питание защищает от ракаВажно придерживаться правильной диеты
Прежде всего, нужно сказать, что не все растительные диеты одинаково полезны. Преимущественно цельная растительная диета - такая, в которой основное внимание уделяется потреблению в основном цельных, необработанных растительных продуктов. Это фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи и семена. Также это включает сведение к минимуму потребления или исключение продуктов животного происхождения: мяса, молочных продуктов и яиц.
При этом вам необязательно полностью переходить на растительную диету. Даже если просто вы станете добавлять несколько растительных блюд каждую неделю, это может сильно улучшить ваше здоровье.
Как фитонутриенты предотвращают повреждение клеток. Стресс, курение, загрязнение окружающей среды, сам процесс жизни приводят к возникновению так называемого окислительного стресса. Со временем это может повредить ваши клетки, белки и ДНК. На помощь в этом случае приходят фитонутриенты. Они содержатся в красных, оранжевых и жёлтых продуктах (морковь, сладкий картофель и тыква), в зелёных продуктах (листовая зелень и брокколи), в синих и фиолетовых продуктах (красный виноград и ягоды).
Как клетчатка снижает риск возникновения рака. Она помогает поддерживать в норме вес, питает полезные кишечные бактерии, обеспечивает регулярный стул, регулирует уровень сахара в крови и уровень инсулина, уровень эстрогена. Американский институт исследований рака рекомендует ежедневно съедать не менее 30 г клетчатки из цельных растительных продуктов.
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