Учёные объяснили, насколько «натуральные» чистящие средства полезнее для здоровья, чем обычные

По словам доктора Баскула, в состав «натуральных» средств для очистки обычно входят растительные или биоразлагаемые ингредиенты, которые с меньшей вероятностью вызовут серьёзные вредные последствия по сравнению с обычными чистящими средствами. Но эта категория сама по себе может быть расплывчатой, поэтому важно проявлять смекалку перед покупкой того или иного продукта.

Например, термины «зелёный», «экологичный» необязательно означают, что продукт безопасен. Это больше маркетинговый ход и в целом никак не регулируется законодательством. Большинство так называемых натуральных средств по-прежнему содержат опасные химические вещества и неизвестные ингредиенты.

Тем не менее есть исследования, подтверждающие пользу для здоровья человека натуральных чистящих средств. В рамках одного такого исследования были обнаружены снижение на 86% воздействия хлороформа (канцерогена) на организм, более низкие уровни 16 других вызывающих озабоченность химических веществ. Также в плане эффективности, по словам 98% участников, натуральные продукты были такими же, как обычные.

Другое исследование продемонстрировало, что у уборщиков, которые работали в основном с экологически чистыми средствами, с меньшей вероятностью развивались кожные симптомы, симптомы, влияющие на дыхательную и опорно-двигательную системы.

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