Учёные объяснили, насколько важна привязанность для построения романтических отношений

Учёные объяснили, насколько важна привязанность для построения романтических отношенийСейчас эта идея стала очень популярной в соцсетях
Теория привязанности берёт начало в области психологии развития. Согласно этой теории, в первый год жизни то, как родитель и опекун реагируют на потребности ребёнка, формирует его ожидания от отношений на протяжении всей жизни. Исследования показали, что привязанность связана с благополучием в течение всей жизни, включая психическое и физическое здоровье, функционирование мозга и даже романтические отношения.
Но как теория привязанности связана с романтическими отношениями? Среди профессионалов в этой области существуют разные точки зрения. Специалисты в области психологии развития думают, что привязанность связана с романтическими отношениями через то, что мы называем внутренней рабочей моделью. В детстве, когда родитель реагирует на потребности ребёнка и заботится о нём, этот ребёнок понимает, что на его родителя можно рассчитывать в трудную минуту. Далее всё это усваивается в виде плана. Основываясь на этом плане, люди формируют ожидания относительно того, как должны работать отношения и как другие важные люди в их жизни должны реагировать на их потребности.
Существует два основных типа привязанности: надёжная и небезопасная. Люди с безопасным стилем привязанности, как правило, ожидают, что их партнёры будут отзывчивыми, чувствительными и заботливыми в трудные времена. Им легче строить отношения по этому принципу.
Люди с небезопасными моделями привязанности, такими как неорганизованный, избегающий или тревожный стиль, могут столкнуться с проблемами в отношениях, когда они не будут совпадать с их детским опытом. Вероятно, им придётся вместе с партнёром изменить представление об отношениях, ожидание от них.
Исследования демонстрируют, что те, у кого были последовательные, надёжные и чуткие родители, с большей вероятностью будут иметь более позитивные отношения, включая дружеские, отношения между учителем и учеником, а также романтические отношения.
Тем не менее существуют люди, имеющие хорошие отношения с партнёром, несмотря на плохие отношения с родителями в детстве.
В целом же отношения с родителями влияют на будущие отношения с партнёром, но не определяют их качество.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.