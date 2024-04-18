Учёные объяснили, насколько важна привязанность для построения романтических отношений

Существует два основных типа привязанности: надёжная и небезопасная. Люди с безопасным стилем привязанности, как правило, ожидают, что их партнёры будут отзывчивыми, чувствительными и заботливыми в трудные времена. Им легче строить отношения по этому принципу.

Люди с небезопасными моделями привязанности, такими как неорганизованный, избегающий или тревожный стиль, могут столкнуться с проблемами в отношениях, когда они не будут совпадать с их детским опытом. Вероятно, им придётся вместе с партнёром изменить представление об отношениях, ожидание от них.

Исследования демонстрируют, что те, у кого были последовательные, надёжные и чуткие родители, с большей вероятностью будут иметь более позитивные отношения, включая дружеские, отношения между учителем и учеником, а также романтические отношения.

Тем не менее существуют люди, имеющие хорошие отношения с партнёром, несмотря на плохие отношения с родителями в детстве.

В целом же отношения с родителями влияют на будущие отношения с партнёром, но не определяют их качество.

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