Учёные объяснили, почему четвероногие животные бегают быстрее человека

Учёные объяснили, почему четвероногие животные бегают быстрее человекаИ почему олимпийскому чемпиону не под силу соревноваться даже с кошкой
Катрина Миллер, автор материала, утверждает: даже у самого быстрого человека на планете не получилось бы обогнать гепарда, антилопу или кошку. Новое исследование немецких учёных под руководством Майкла Гюнтера подтвердило это.
Ранее, кстати, сообщалось, что скорость животных зависит от их метаболизма (обмена веществ). Специалисты тогда отметили, что энергия у более крупных животных заканчивается быстрее, чем у маленьких. Это, как предположили учёные, связано с тем, что времени для того, чтобы "разогнать" тело, им необходимо больше.
Однако Гюнтер засомневался в верности такого вывода и провёл собственное исследование, в ходе которого были изучены более 40 параметров животных. По словам его коллеги, скорость может ограничиваться сопротивлением воздуха и инерцией. Чем больше масса тела животного, тем ему сложнее преодолевать инерцию. Наиболее оптимальная при этом масса - 50 кг (средний вес гепардов, вилорогих антилоп).
Кроме этого, на максимальную скорость, которую может развить животное, влияет длина ног. Чем она больше, тем больше требуется времени для ускорения.
ПРи весе 100 килограммов кошка могла бы двигаться со скоростью 74 км/ч, а человек - лишь 38 км/ч. Медленнее животных человек передвигается из-за того, что его тело располагается вертикально и испытывает всю силу тяжести. К тому же позвоночник у нас менее гибкий.
Вместе с тем сам Гюнтер и учёные других стран подчёркивают, что необходимо провести ещё множество экспериментов для подтверждения таких выводов. Хотя осуществить это будет непросто.
Также автор статьи заключает: даже если найдётся тот, кто бегает быстрее рекордсмена и олимпийского чемпиона Усэйна Болта, он всё равно не сможет перегнать четвероногих представителей животного мира. Объясняется всё просто: мы уже сейчас начали приближаться к пределу возможностей нашего тела.