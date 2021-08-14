Учёные объяснили, почему четвероногие животные бегают быстрее человека

Катрина Миллер, автор материала, утверждает: даже у самого быстрого человека на планете не получилось бы обогнать гепарда, антилопу или кошку. Новое исследование немецких учёных под руководством Майкла Гюнтера подтвердило это.

Ранее, кстати, сообщалось, что скорость животных зависит от их метаболизма (обмена веществ). Специалисты тогда отметили, что энергия у более крупных животных заканчивается быстрее, чем у маленьких. Это, как предположили учёные, связано с тем, что времени для того, чтобы "разогнать" тело, им необходимо больше.

Однако Гюнтер засомневался в верности такого вывода и провёл собственное исследование, в ходе которого были изучены более 40 параметров животных. По словам его коллеги, скорость может ограничиваться сопротивлением воздуха и инерцией. Чем больше масса тела животного, тем ему сложнее преодолевать инерцию. Наиболее оптимальная при этом масса - 50 кг (средний вес гепардов, вилорогих антилоп).