Учёные объяснили, почему мужчины умирают от рака чаще женщин

Известно, что каждый год в Германии от рака умирают более 130 тысяч мужчин и 100 тысяч женщин. Согласно данным Национального института рака (США), смертность от онкологических заболеваний в Штатах составляет 189,5 случаев на 100 000 пациентов мужского пола и только 135,7 случаев на 100 000 пациентов женского пола.

Команда учёных под руководством профессора Ахима Крюгера из больницы Технического университета Мюнхена определила белок TIMP1 как фактор, способный объяснить различия в уровне смертности от рака, а также улучшить диагностику риска клинического течения болезни. Анализ данных пациентов из Германии и Канады показал, что у мужчин с большим количеством эндогенного белка TIMP1 вероятность летального исхода при развитии онкозаболеваний выше. В дальнейшем выяснилось, что повышение уровня этого вещества вызывает увеличение количества метастазов в печени, что приводит к смерти при раке поджелудочной железы, толстой кишки, а также при меланоме.