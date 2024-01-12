Учёные объяснили, почему мы баюкаем младенцев почти всегда на сгибе левой руки

Существует несколько научных теорий, объясняющих то, почему большинство людей укачивают младенцев на сгибе именно левой руки. Одна из них предполагает, что такое положение позволяет ребёнку лучше слышать сердцебиение взрослого.

Также, возможно, это связано со слухом человека. Известно, что люди быстрее воспринимают звуковую информацию левым ухом быстрее, чем правым. Получается, что мы используем левое ухо и левый глаз, чтобы получить информацию об эмоциональном состоянии малыша. Известно, что сигналы с левой стороны тела передаются в правое полушарие мозга, которое специализируется на интерпретации эмоций и лиц.