Учёные объяснили, почему мы баюкаем младенцев почти всегда на сгибе левой руки

Учёные объяснили, почему мы баюкаем младенцев почти всегда на сгибе левой рукиЕсть несколько предположений по этому поводу
Практически каждый взрослый, когда берёт на руки младенца, кладёт его на сгиб своей левой руки. И этот феномен научно доказан.
Существует несколько научных теорий, объясняющих то, почему большинство людей укачивают младенцев на сгибе именно левой руки. Одна из них предполагает, что такое положение позволяет ребёнку лучше слышать сердцебиение взрослого.
Также, возможно, это связано со слухом человека. Известно, что люди быстрее воспринимают звуковую информацию левым ухом быстрее, чем правым. Получается, что мы используем левое ухо и левый глаз, чтобы получить информацию об эмоциональном состоянии малыша. Известно, что сигналы с левой стороны тела передаются в правое полушарие мозга, которое специализируется на интерпретации эмоций и лиц.
Ещё одна теория связана с использованием доминирующей руки. Большинство из нас правши, поэтому нам удобнее оставлять эту руку свободной, а на левую класть ребёнка. Для левшей же наиболее естественным является класть младенца на сгиб правой руки.
Однако дети растут и становятся тяжелее, поэтому в дальнейшем большинство людей уже пользуются доминирующей рукой, чтобы их нести. Всё потому, что эта рука сильнее, чем недоминирующая.