Учёные объяснили, почему нам обязательно нужно есть жирную рыбу

Жирная рыба — это такая, в которой доля жира превышает 5−6% от мышечной массы. В качестве примера такой рыбы можно назвать сардины, длинноперого тунца, скумбрию и ставриду. На питательном уровне жирная рыба отличается наличием трёх важных компонентов: полиненасыщенных жирных кислот омега-3, пептидов, высокого содержания витаминов и магния, йода, селена.

Вылавливают сардины, скумбрию, ставриду с мая по октябрь. Чаще всего для этого применяется ловля неводом. Это один из самых экологически чистых методов на сегодня.