Учёные объяснили, почему нам обязательно нужно есть жирную рыбу

Учёные объяснили, почему нам обязательно нужно есть жирную рыбуОна полезна не только для здоровья
Жирная рыба — это такая, в которой доля жира превышает 5−6% от мышечной массы. В качестве примера такой рыбы можно назвать сардины, длинноперого тунца, скумбрию и ставриду. На питательном уровне жирная рыба отличается наличием трёх важных компонентов: полиненасыщенных жирных кислот омега-3, пептидов, высокого содержания витаминов и магния, йода, селена.
Вылавливают сардины, скумбрию, ставриду с мая по октябрь. Чаще всего для этого применяется ловля неводом. Это один из самых экологически чистых методов на сегодня.
Прилов (нежелательная часть улова, которая выбрасывается в море обратно) почти отсутствует, когда рыбу ловят неводом.
Вылов ставриды производит средний след, эквивалентный 550 г CO2 на 100 г белка, а сардины производят 646 г CO2 на 100 г белка. Это ставит жирную рыбу в один ряд с молочными продуктами, овощами и бобовыми, а также ниже большинства фруктов и мяса.
Учитывая широкий спектр применения в блюдах жирной рыбы, её питательную ценность и низкое воздействие на окружающую среду, нетрудно догадаться, почему такая рыба должна появляться регулярно на наших тарелках.
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