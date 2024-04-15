Учёные объяснили, в чём разница между пищевой аллергией и пищевой непереносимостью

Пищевая непереносимость или повышенная чувствительность могут вызвать иммунный ответ, но он возникает гораздо медленнее, чем аллергия. Считается, что это вызвано дисбалансом в пищеварительном тракте. Симптомы в этом случае могут напоминать лёгкую аллергическую реакцию и включать усталость, покраснение кожи, зуд, боль в суставах или мышцах, головные боли или мигрень, насморк или заложенность носа и чихание. Развитие этой реакции может занять до трёх дней.

Лучший способ определить пищевую чувствительность — это элиминационная диета. Её нужно соблюдать под наблюдением врача или аллерголога. Необходимо отказаться от всех подозрительных продуктов на две недели, а затем добавлять их в рацион по одному. Если какие-то симптомы возникли после употребления определённой еды, это может указывать на чувствительность к ней.

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