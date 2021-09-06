Учёные оценили эффективность повторной вакцинации от COVID-19

Авторы нового исследования изучили количество частиц вируса, которые выделялись 11 889 израильтянами, заболевшими в последнюю волну коронавируса. При этом 1 910 не делали прививки вообще, 9 734 прошли полный курс вакцинации (2 дозы) и 245 вакцинировались, затем ревакцинировались, однако заболели. Также учёные разделили людей на группы по количеству времени, которое прошло от второй прививки до заражения COVID-19. У тех, кто заболел не более чем через 2 месяца, число вирусных частиц было в 15 раз меньше, чем у непривитых.

Журналист также добавляет, что данные результаты могут быть полезны и в ситуации с вакцинацией и ревакцинацией в России.