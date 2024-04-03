Учёные определили микроорганизмы, которые повышают или снижают вероятность развития ожирения

У людей с более высоким индексом ожирения был ниже уровень Christensenella minuta. Эта бактерия связана с худобой и здоровьем. Также были выявлены некоторые различия между полами. К примеру, у мужчин большое количество видов Parabacteroides helcogenes и Campylobacter canadensis было связано с более высоким индексом массы тела, большей жировой массой и размером талии.

Предикторами риска ожирения у женщин были Prevotella micans, Prevotella brevis и Prevotella sacharolitica. Но мужчин это не касалось.

В целом, как выяснилось, состав кишечного микробиома человека, особенно высокие уровни бактерии Christensenella minuta, защищает от ожирения. При этом виды бактерий, влияющих на развитие ожирения, могут различаться в зависимости от пола.

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