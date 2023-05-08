Учёные определили, сколько лет максимум может прожить человек

По словам учёных, человек максимум может прожить от 120 до 150 лет. И в конце жизни организм может просто утратить способность восстанавливаться.

Команда специалистов проанализировала темпы старения в трёх крупных когортах людей из США, Британии и России. Для этого учёные определили количество эритроцитов (и изменение этого количества) и количество шагов, которые каждый день делали участники исследования.