Фитнес и здоровье
22:34, 08 мая 2023
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Учёные определили, сколько лет максимум может прожить человек

Существуют определённые темпы старения организма

Согласно научной работе, опубликованной в Nature Communications, у долголетия человека есть свои пределы. И это более 100 лет.

По словам учёных, человек максимум может прожить от 120 до 150 лет. И в конце жизни организм может просто утратить способность восстанавливаться.

Команда специалистов проанализировала темпы старения в трёх крупных когортах людей из США, Британии и России. Для этого учёные определили количество эритроцитов (и изменение этого количества) и количество шагов, которые каждый день делали участники исследования.

Учёные определили, сколько лет максимум может прожить человек

Martin Meissner

Оказалось, что во всех случаях по мере старения определённые факторы, которые не относятся к болезням, способствовали снижению способности организма к самовосстановлению.

В результате стало известно, что полностью способность к восстановлению у организма человека исчезает максимум в 120-150 лет. А ещё с возрастом человеку нужно всё больше времени на восстановление.

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