Учёные определили влияние внутренних биологических "часов" на проявление астмы

Учёные определили влияние внутренних биологических "часов" на проявление астмыОно оказалось ключевым
Вообще на степень тяжести проявления астмы в ночные часы, утверждает автор материала, влияет множество факторов. Это и окружающая среда (например, температура, условия сна), и поведение самого человека (поза сна). Кроме этого, есть и внутренние циркадные ритмы, которые тоже вносят вклад в это заболевание.
Американские исследователи при помощи ведения двух протоколов в ходе эксперимента выяснили, что внутренние часы играют очень важную роль в усилении астмы ночью. Циркадная система включает центральный руководитель ритма в головном мозге и "часы", расположенные по всему телу.
Для определения влияния именно циркадной системы на проявление астмы по ночам были отобраны 17 пациентов с этим диагнозом. В ходе исследования им можно было пользоваться ингаляторами при приступах астмы. Сначала они бодрствовали в одной позе при тусклом свете 38 часов с 2-часовыми перекусами, а затем помещались в условия повторяющегося 28-часого сна/бодрствования при тусклом освещении в течение 7 дней. Учёные оценивали у них в этих двух разных ситуациях работу лёгких, применение ингалятора и проявление симптомов астмы.
Соавтор исследования Стивен А. Ши отметил, что результаты этого эксперимента важны, поскольку они продемонстрировали, что на появление приступов астмы влияют циркадные ритмы, качество сна и поведение.