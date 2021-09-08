Учёные определили влияние внутренних биологических "часов" на проявление астмы

Вообще на степень тяжести проявления астмы в ночные часы, утверждает автор материала, влияет множество факторов. Это и окружающая среда (например, температура, условия сна), и поведение самого человека (поза сна). Кроме этого, есть и внутренние циркадные ритмы, которые тоже вносят вклад в это заболевание.

Американские исследователи при помощи ведения двух протоколов в ходе эксперимента выяснили, что внутренние часы играют очень важную роль в усилении астмы ночью. Циркадная система включает центральный руководитель ритма в головном мозге и "часы", расположенные по ​​всему телу.