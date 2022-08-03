Учёные открыли новый способ лечения хронической боли в спине

В ходе исследования, проведенного NeuRA, 276 участников были разделены на две группы: одна прошла 12-недельный курс сенсомоторного переобучения, а другая - 12-недельный курс фиктивного лечения, призванного контролировать эффект плацебо, который часто встречается в исследованиях боли в пояснице.

Профессор Джеймс МакОли сказал, что сенсомоторное переобучение изменяет то, как люди думают о своем теле при боли, как они обрабатывают сенсорную информацию от спины и как они двигают ею во время деятельности: “в нашем исследовании мы наблюдали клинически значимый эффект на интенсивность боли и клинически значимый эффект на инвалидность. Люди были счастливее, они сообщали, что их спина чувствует себя лучше, и качество их жизни было лучше. Кроме того, похоже, что эти эффекты сохранялись в течение длительного времени: в два раза больше людей полностью выздоровели”.

Лечение направлено на достижение трех целей. Первая - привести понимание пациента в соответствие с последними научными данными о причинах хронической боли в спине. Вторая - нормализовать способ общения спины и мозга друг с другом, и третья - постепенно переучить тело и мозг к нормальному восприятию боли и возобновлению привычной деятельности.

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