Учёные открыли новый способ обнаружения деменции на годы раньше

Учёные открыли новый способ обнаружения деменции на годы раньшеВ этом поможет анализ крови
В Великобритании собираются провести два новых исследования, связанные с деменцией. За первый проект будут отвечать учёные из Исследовательского центра деменции Университетского колледжа Лондона, за второй — команда исследовательской группы Dementias Platform UK. Обе команды станут искать следы токсичных белков, которые накапливаются в мозгу людей с деменцией, в простых образцах крови.
Одним из главных препятствий на пути разработки эффективных методов лечения деменции является сложность диагностики заболевания на ранней стадии. Дело в том, что изменения в мозге, вызванные деменцией, начинаются за десятилетия до появления симптомов. Анализы крови могли бы помочь в ранней диагностике этой болезни.
Вторая серьёзная проблема для врачей — определение типа деменции у пациента. Болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция, сосудистая деменция и другие состояния могут вызывать схожие симптомы.
В ходе новых исследований будут изучаться образцы крови, которые позволят найти белки, связанные с деменцией. Образцы для опытов будут собираться так же, как и существующие анализы крови.
Для нового эксперимента будут сдавать кровь 3000 участников разного происхождения со всей Великобритании. Это повышает вероятность того, что разработанные тесты будут работать для людей любого происхождения.
Команда специалистов из Университетского колледжа Лондона сосредоточится на многообещающем анализе крови, специфичном для болезни Альцгеймера. При помощи него можно будет обнаружить белок под названием pTau217. Несколько исследований, проведенных по всему миру, уже предоставили убедительные доказательства того, что этот тест так же точен, как и люмбальная пункция.
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