Учёные открыли новый способ обнаружения деменции на годы раньше

В Великобритании собираются провести два новых исследования, связанные с деменцией. За первый проект будут отвечать учёные из Исследовательского центра деменции Университетского колледжа Лондона, за второй — команда исследовательской группы Dementias Platform UK. Обе команды станут искать следы токсичных белков, которые накапливаются в мозгу людей с деменцией, в простых образцах крови.

Одним из главных препятствий на пути разработки эффективных методов лечения деменции является сложность диагностики заболевания на ранней стадии. Дело в том, что изменения в мозге, вызванные деменцией, начинаются за десятилетия до появления симптомов. Анализы крови могли бы помочь в ранней диагностике этой болезни.

Вторая серьёзная проблема для врачей — определение типа деменции у пациента. Болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция, сосудистая деменция и другие состояния могут вызывать схожие симптомы.