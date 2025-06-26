Учёные: Ozempic, похоже, снижает риск слабоумия

Опубликовано 26 июня 2025, 06:001 мин.
Учёные: Ozempic, похоже, снижает риск слабоумияВыяснили эксперты
Препарат семаглутид, который входит в состав популярных средств для похудения Ozempic и Wegovy, может не только помогать терять вес, но и снижать риск деменции (слабоумия). К такому выводу пришли учёные из Университета Кейс Вестерн, опубликовавшие исследование в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.
Они проанализировали данные почти 1,7 миллиона пациентов с диабетом 2 типа и выяснили, что у тех, кто принимал семаглутид, риск деменции был на 40−50% ниже, чем у тех, кто лечился другими препаратами, включая инсулин и метформин. Наибольшее снижение риска было замечено при сосудистой деменции. Однако при других типах деменции такого эффекта не было.
Ранее семаглутид уже показывал положительное влияние на здоровье: он помогает снизить вес, уменьшает воспаления, снижает тягу к никотину и наркотикам. Всё это — факторы, влияющие на развитие деменции.
Учёные подчёркивают, что пока доказана только связь, а не прямая причина.
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