Учёные ожидают, что скоро молоко верблюдов станет одним из самых необходимых напитков в мире

Учёные ожидают, что скоро молоко верблюдов станет одним из самых необходимых напитков в миреУже сейчас эти животные дают около 8% от всего молока в странах Африки
Возможно, к 2050 году в Великобритании появится больше верблюжьего молока и люди станут выбирать между ним и коровьим. Об этом говорит доктор Ариэль Ахерн, преподаватель кафедры человеческой географии Оксфордского университета. На сегодняшний день для этого начинают появляться фермы в западных странах. Крупнейшая ферма в США сейчас занимает площадь более 1000 акров в гористой местности штата Миссури и содержит более 200 верблюдов.
Среда обитания по всей планете из-за изменения климата становится непригодной для жизни. Скорее всего, коровы просто вымрут в местах мира, где ожидается резкое повышение температуры и усиление давления на продовольственную безопасность. А вот верблюды способны выжить.
Существует несколько преимуществ содержания верблюдов в засушливом климате. Прежде всего, эти животные созданы для жизни в суровых условиях. Коровам же хорошо живётся в Европе в умеренном климате. В засушливых местах поэтому лучше получать молоко не от коров, а от верблюдов.
Также верблюды более эффективно, чем коровы, преобразуют потребляемую пищу и воду в мясную и молочную продукцию. Это особенно важно для регионов, в которых еды и воды уже становится меньше. Для получения одного литра молока от верблюда понадобится гораздо меньше корма и воды. Это подтверждают исследования. Результаты научной работы 2022 года показали, что по мере ухудшения экологических условий в странах Африки к югу от Сахары замена поголовья крупного рогатого скота верблюжьими и козлиными фермами может легко компенсировать это. В итоге производство молока фактически увеличится, а спрос на воду и продукты питания уменьшится.
Кроме того, исследования, опубликованные в журнале PLOS One, показывают, что верблюды производят гораздо меньше метана, чем коровы.
В верблюжьем молоко содержится намного больше витамина С и железа, чем в коровьем. Такое молоко можно будет пить даже людям с непереносимостью лактозы. Обычно в нём также мало жира. Исследования подтверждают, что этот напиток может снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину у людей с диабетом, содержит полезные для иммунитета вещества.