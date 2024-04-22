Учёные ожидают, что скоро молоко верблюдов станет одним из самых необходимых напитков в мире

Возможно, к 2050 году в Великобритании появится больше верблюжьего молока и люди станут выбирать между ним и коровьим. Об этом говорит доктор Ариэль Ахерн, преподаватель кафедры человеческой географии Оксфордского университета. На сегодняшний день для этого начинают появляться фермы в западных странах. Крупнейшая ферма в США сейчас занимает площадь более 1000 акров в гористой местности штата Миссури и содержит более 200 верблюдов.

Среда обитания по всей планете из-за изменения климата становится непригодной для жизни. Скорее всего, коровы просто вымрут в местах мира, где ожидается резкое повышение температуры и усиление давления на продовольственную безопасность. А вот верблюды способны выжить.

Существует несколько преимуществ содержания верблюдов в засушливом климате. Прежде всего, эти животные созданы для жизни в суровых условиях. Коровам же хорошо живётся в Европе в умеренном климате. В засушливых местах поэтому лучше получать молоко не от коров, а от верблюдов.