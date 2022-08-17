Учёные перечислили факторы, из-за которых возникает рассеянный склероз

Помимо этого, есть факторы, снизить воздействие которых на здоровье вполне реально. Это курение, ожирение, уровень витамина D в организме, влияние ультрафиолета, вирусная инфекция Эпштейна-Барр.

Вместе с тем профессор Тейлор подчеркнул, что пока что нет прямых клинических данных, которые подтверждали бы, что сокращение количества страдающих ожирением подростков и курильщиков помогло бы заметно снизить риск развития рассеянного склероза.

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