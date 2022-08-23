Учёные: плохое состояние сердца может быстро состарить мозг

Всем участникам исследования было 69-72 года. Но при этом возраст их мозга составлял от 46 до 93 лет.

У тех участников, которые имели худшие показатели здоровья сердечно-сосудистой системы в 36 или 69 лет, в целом хуже было и состояние мозга. То же самое относилось к людям с цереброваскулярными заболеваниями.

Также эксперты выяснили, что более старый мозг был связан с более высокими значениями белка нейрофиламентов (NfL). Считается, что повышение уровня этого элемента происходит из-за повреждения нервных клеток.

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