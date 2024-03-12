Учёные подтвердили, что можно научиться быть счастливым

Учёные подтвердили, что можно научиться быть счастливымНо для этого нужно выработать полезные привычки
Команда учёных, проводившая курс «Наука счастья» в Бристольском университете, выяснила, что просвещение студентов о новейших научных исследованиях о счастье приводит к заметному улучшению их благосостояния. При этом последнее такое исследование показало, что это улучшение будет кратковременным, если только полезные привычки (практика благодарности, физические упражнения, медитация или ведение дневника) не будут поддерживаться в долгосрочной перспективе.
Как и в случае с занятиями в зале, мы не можем рассчитывать, что, сходив на одну тренировку, всегда будем в форме. Работать над психическим здоровьем нужно постоянно.
Кроме того, в рамках курса «Наука счастья» специалисты обнаружили, что:
- общение с незнакомцами делает людей счастливее;
- соцсети могут навредить не всем, а тем, кто заботится о своей репутации;
- одиночество ослабляет иммунную систему;
- оптимизм увеличивает продолжительность жизни;
- дарение подарков другим активирует центры вознаграждения в нашем мозгу, что часто приносит больше счастья, чем трата денег на себя;
- сокращение количества сна или его лишение влияет на то, насколько мы нравимся другим;
- прогулка на природе деактивирует часть мозга, связанную с депрессивными негативными размышлениями;
- доброта и счастье взаимосвязаны.
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