Учёные подтвердили, что можно научиться быть счастливым

Команда учёных, проводившая курс «Наука счастья» в Бристольском университете, выяснила, что просвещение студентов о новейших научных исследованиях о счастье приводит к заметному улучшению их благосостояния. При этом последнее такое исследование показало, что это улучшение будет кратковременным, если только полезные привычки (практика благодарности, физические упражнения, медитация или ведение дневника) не будут поддерживаться в долгосрочной перспективе.

Как и в случае с занятиями в зале, мы не можем рассчитывать, что, сходив на одну тренировку, всегда будем в форме. Работать над психическим здоровьем нужно постоянно.