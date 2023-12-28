Учёные подтвердили свойства имбиря сжигать жир и нормализовать сахар в крови

03:24, 28 декабря 2023
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Учёные подтвердили свойства имбиря сжигать жир и нормализовать сахар в кровиИмбирь снижает холестерин
Основываясь на статистических данных, медики пришли к выводу, что имбирь помогает сжигать жир и снижать вес.
На это влияют соединения гингерол и шогаол, присутствующие в корне имбиря. Они придают пряный и острый вкус, улучшают обмен веществ и потому способствуют похудению.
В ходе исследований были обнаружены свойства имбиря нормализовать сахар в крови и повышать уровень «хорошего» холестерина — высокой плотности. Оба фактора влияют на качество метаболизма, помогают уменьшить накопление жира и эффективнее его расщеплять.
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