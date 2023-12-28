Учёные подтвердили свойства имбиря сжигать жир и нормализовать сахар в крови

На это влияют соединения гингерол и шогаол, присутствующие в корне имбиря. Они придают пряный и острый вкус, улучшают обмен веществ и потому способствуют похудению.

В ходе исследований были обнаружены свойства имбиря нормализовать сахар в крови и повышать уровень «хорошего» холестерина — высокой плотности. Оба фактора влияют на качество метаболизма, помогают уменьшить накопление жира и эффективнее его расщеплять.

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