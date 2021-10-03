Учёные предположили существование "длительного гриппа"Его симптомы аналогичны тем, которые встречаются у больных с подковидным синдромом
Недавнее исследование, охватившее более 270 тысяч человек, показало, что половина выздоровевших от коронавируса имели хотя бы один симптом подстковидного синдрома в течение полугода после окончания лечения. При этом у 43 процентов людей, которые выздоравливали после гриппа, наблюдались в течение шести месяцев те же признаки. В связи с этим специалисты предположили, что аналогичный синдром после гриппа вполне может существовать.
Однако учёные подчёркивают: "Данные, которые у нас есть, и результаты более ранних исследований говорят о том, что если и существует такая вещь, как длительный грипп, то он, похоже, менее распространён, чем длительный COVID". Пациенты с коронавирусом в 1,5 раза чаще жаловались на симптомы "длительного ковида", чем переболевшие гриппом. Самыми распространёнными из признаков были проблемы с дыханием, абдоминальные симптомы, боль, усталость, тревога/депрессия.
Исследователи добавляют, что у 29 процентов выздоравливающих от гриппа в течение трёх-шести месяцев встречался хотя бы один симптом из типичных для "постковида". Но для того чтобы доказать существование "длительного гриппа", нужно будет провести сравнение этих данных с информацией о тех, кто не болел гриппом или COVID-19.
"При COVID у людей гораздо больше шансов получить два симптома или их группу, чем после гриппа. Примерно на 50 процентов выше вероятность появления каждого из девяти симптомов", - говорят учёные о признаках длительной инфекции.
Пока команда учёных обладает информацией о том, что длительное течение болезни могут вызывать все инфекции, не только вирусные, но и бактериальные.
О концепции существования "длительного COVID" доктор Макс Таке говорит так: "Я не думаю, что мы должны отказываться от неё, но считаю, что нам определённо нужно гораздо больше исследований, чтобы попытаться понять, что это такое и, безусловно, каковы его механизмы и как его лечить".