Учёные предположили существование "длительного гриппа"

Исследователи добавляют, что у 29 процентов выздоравливающих от гриппа в течение трёх-шести месяцев встречался хотя бы один симптом из типичных для "постковида". Но для того чтобы доказать существование "длительного гриппа", нужно будет провести сравнение этих данных с информацией о тех, кто не болел гриппом или COVID-19.

"При COVID у людей гораздо больше шансов получить два симптома или их группу, чем после гриппа. Примерно на 50 процентов выше вероятность появления каждого из девяти симптомов", - говорят учёные о признаках длительной инфекции.

Пока команда учёных обладает информацией о том, что длительное течение болезни могут вызывать все инфекции, не только вирусные, но и бактериальные.

О концепции существования "длительного COVID" доктор Макс Таке говорит так: "Я не думаю, что мы должны отказываться от неё, но считаю, что нам определённо нужно гораздо больше исследований, чтобы попытаться понять, что это такое и, безусловно, каковы его механизмы и как его лечить".