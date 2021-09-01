Учёные предупредили о более тяжёлом течении гриппа в 2021-2022 годах

Учёные предупредили о более тяжёлом течении гриппа в 2021-2022 годахЭто доказывают два недавних исследования
В 2021-2022 году гриппом рискуют заразиться ещё больше людей, чем обычно. Это, по словам автора, связано с ослаблением иммунитета из-за небольшого количества случаев заражения гриппом в начале пандемии коронавируса. Особенно сильно заболевание может ударить по детям младшего возраста.
Исследования учёных Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета показали, что избежать массовой госпитализации и множества смертей можно с помощью вакцинации. Нужно при этом, чтобы привилось на 20-50 процентов людей больше, чем ранее. Итоги исследований уже опубликованы в интернете - на сайте medRxiv.
Один из авторов исследований Марк Робертс ожидает в США в худшем случае почти на 500 тысяч госпитализаций в этот сезон гриппа больше по сравнению с прошлым. Профессор Мэри Крауланд заявила, что случаев заражения может оказаться на 20 процентов больше, чем обычно. Руководитель ещё одного исследования Кьюун Ли сообщил, что предстоящая зима принесёт порядка 600 000 госпитализации, то есть на 100 000 больше стандартного. При недостаточном уровне вакцинации (менее 75 процентов американского населения) понадобится госпитализировать ещё 400 000 человек.
Профессор Робертс заключил, что результаты исследований подтверждают, что в этом сезоне необходимо беспокоиться как о профилактике ковида, так и о вакцинации против гриппа.