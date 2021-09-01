Учёные предупредили о более тяжёлом течении гриппа в 2021-2022 годах

В 2021-2022 году гриппом рискуют заразиться ещё больше людей, чем обычно. Это, по словам автора, связано с ослаблением иммунитета из-за небольшого количества случаев заражения гриппом в начале пандемии коронавируса. Особенно сильно заболевание может ударить по детям младшего возраста.

Исследования учёных Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета показали, что избежать массовой госпитализации и множества смертей можно с помощью вакцинации. Нужно при этом, чтобы привилось на 20-50 процентов людей больше, чем ранее. Итоги исследований уже опубликованы в интернете - на сайте medRxiv.