Учёные предупредили о вреде алкоголя для здоровья даже в умеренных дозах

С алкоголем похожая история. Последние научные данные показывают, что спиртные напитки являются причиной 5,3% всех смертей.

Но что насчёт тех, кто пьёт умеренно? Для ответа на этот вопрос эксперты проанализировали данные более 4,8 миллионов человек из более чем 100 исследований, охватывающих период более 40 лет.

Оказалось, что многие исследования преувеличивают преимущества умеренного употребления алкоголя из-за методологических ошибок, известных как систематическая ошибка отбора. Стало ясно, что спиртное в умеренных дозах не приносит пользы для здоровья, как считалось раньше.

Вот несколько примеров таких ошибок.

Плохое здоровье, меньше алкоголя. По мере ухудшения здоровья, особенно в пожилом возрасте, люди сокращают потребление алкоголя. Отсутствие различия между теми, кто сокращает употребление алкоголя или бросает его по состоянию здоровья, может ошибочно указать на то, что алкоголь в умеренных дозах полезнее для здоровья.

Нездоровая жизнь трезвенников. Некорректно сравнивать здоровых людей, которые пьют умеренно, с теми, кто никогда не употреблял алкоголь из-за хронических проблем со здоровьем.

Умеренные и в других отношениях. Те, кто умеренно пьёт, часто подобным образом относятся и к другим сферам жизни.

Погрешность измерения. Оценка потребления алкоголя в течение короткого периода времени, например, недели или меньше, может привести к неправильной классификации пьющих.

Ранние смерти, связанные с употреблением алкоголя. Важно учитывать в рамках исследования и людей, которые могли умереть преждевременно из-за употребления спиртного.

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