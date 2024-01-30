Учёные предупредили об опасности для здоровья диеты йо-йо

Учёные предупредили об опасности для здоровья диеты йо-йоТо есть циклического изменения веса
Диета йо-йо представляет собой непреднамеренный набор веса и соблюдение диеты с целью похудеть только для того, чтобы вернуть вес и возобновить цикл. В целом специалисты рекомендуют большинству людей избегать различных диет за исключением случаев, когда это требуется с медицинской точки зрения.
В рамках нового исследования учёные провели глубинные интервью с 36 взрослыми (13 мужчинами и 23 женщинами). Эти люди участвовали в циклическом изменении веса, в ходе которого они потеряли и набрали более 11 фунтов (5 кг). Все участники признались, что приняли решение похудеть из-за социальной стигмы (социального клейма), связанной с весом, и/или потому, что сравнивали свой вес с весом знаменитостей или сверстников.
Участники исследования также сообщили о применении различных стратегий по снижению массы тела, которые привели к первоначальной потере веса, но в конечном итоге к его восстановлению. Это восстановление привело к тому, что люди стали ощущать стыд и в целом начали чувствовать себя хуже, чем до соблюдения диеты.
Многие участники переедали, «заедали» эмоции, ограничивали себя в еде и в потреблении калорий, запоминали, сколько ккал они получили из пищи, испытывали стресс из-за цифр на весах и того, что они ели, слишком много тренировались. Это всё привело к тому, что их диетическое поведение стало неустойчивым, поэтому они и набирали вес, часто даже больший, чем теряли.
Почти все добровольцы, участвующие в исследовании, стали одержимы своим весом. Похудение стало центром их жизни. Сами участники называли этот опыт порочным кругом или зависимостью. Причём подавляющее большинство так и застряло в этом цикле набора веса и похудения.
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