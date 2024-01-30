Учёные предупредили об опасности для здоровья диеты йо-йо

Участники исследования также сообщили о применении различных стратегий по снижению массы тела, которые привели к первоначальной потере веса, но в конечном итоге к его восстановлению. Это восстановление привело к тому, что люди стали ощущать стыд и в целом начали чувствовать себя хуже, чем до соблюдения диеты.

Многие участники переедали, «заедали» эмоции, ограничивали себя в еде и в потреблении калорий, запоминали, сколько ккал они получили из пищи, испытывали стресс из-за цифр на весах и того, что они ели, слишком много тренировались. Это всё привело к тому, что их диетическое поведение стало неустойчивым, поэтому они и набирали вес, часто даже больший, чем теряли.

Почти все добровольцы, участвующие в исследовании, стали одержимы своим весом. Похудение стало центром их жизни. Сами участники называли этот опыт порочным кругом или зависимостью. Причём подавляющее большинство так и застряло в этом цикле набора веса и похудения.

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