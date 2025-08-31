Учёные придумали экспресс-тест на диабет по дыханию

Сейчас диагностика диабета в основном проводится через анализ крови, иногда с ночным голоданием или длительными тестами в течение нескольких дней. Ранее разрабатывались сенсоры, измеряющие глюкозу в поту, но они неудобны, так как требуют активного потоотделения. Новый метод проще: пациент выдыхает в пакет, опускает сенсор, и через несколько минут получает результат.

Сенсор изготовлен из пористого графена, который получают, «поджаривая» полиизид углекислотным лазером. Поры в графене настроены так, чтобы улавливать молекулы ацетона. Для повышения точности исследователи добавили молекулярное сито из оксида цинка и мембрану, блокирующую воду из дыхания. Сенсор чувствителен и к диабету, и к преддиабету, а после 23 секунд его можно использовать повторно.

В будущем учёные хотят встроить сенсор в маску, чтобы проверка была ещё проще.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.