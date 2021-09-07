Учёные признали одинаковый вред обычных и электронных сигарет для человека

Учёные признали одинаковый вред обычных и электронных сигарет для человекаПри длительном использовании они могут привести к инфаркту или инсульту
По словам шведского врача Густава Литинена, электронные сигареты с никотином оказывают такое же влияние на организм, что и обычные. То есть увеличивают пульс, вызывают свёртывание крови, образование тромбов и ухудшают способность сосудов расширяться.
Для эксперимента учёные отобрали 22 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Каждый из них курил сигареты время от времени. У всех участников до и после 30 затяжек электронной сигаретой, содержащей никотин, и 30 затяжек сигареты без никотина измеряли давление, частоту сердечных сокращений и брали кровь для анализа. Также проверялось, насколько хорошо их кровеносные сосуды выполняют свою работу - регулируют приток крови к телу.
Уже через 15 минут после курения электронной сигареты у добровольцев на 23 процента увеличилось количество тромбов, а в нормальное состояние всё вернулось спустя час. Помимо этого, увеличились пульс (с 66 до 73 ударов в минуту в среднем) и давление (в среднем со 108 миллиметров ртутного столба до 117), временно сузились кровеносные сосуды. Сигареты без никотина не давали такого эффекта.
Профессор Джонатан Григг подчеркнул, что электронные сигареты - явление относительно новое. Поэтому известно нам об их влиянии на организм ещё мало.