Учёные признали одинаковый вред обычных и электронных сигарет для человека

По словам шведского врача Густава Литинена, электронные сигареты с никотином оказывают такое же влияние на организм, что и обычные. То есть увеличивают пульс, вызывают свёртывание крови, образование тромбов и ухудшают способность сосудов расширяться.

Для эксперимента учёные отобрали 22 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Каждый из них курил сигареты время от времени. У всех участников до и после 30 затяжек электронной сигаретой, содержащей никотин, и 30 затяжек сигареты без никотина измеряли давление, частоту сердечных сокращений и брали кровь для анализа. Также проверялось, насколько хорошо их кровеносные сосуды выполняют свою работу - регулируют приток крови к телу.