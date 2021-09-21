Учёные призвали худеющих смотреть не на вес, а на свою физическую активность

Учёные призвали худеющих смотреть не на вес, а на свою физическую активностьЭто позволит им избежать проблем со здоровьем после похудения
За последние 40 лет ожирение стало встречаться у людей в три раза чаще. При этом учёные утверждают, что для пациентов с этим диагнозом гораздо важнее сосредоточиться на поддержании хорошей физической формы и ведении активного образа жизни, а не на сжигании жира.
В обзорной статье, опубликованной в журнале iScience, американские исследователи указали на связь между снижением веса и фитнесом, а также на влияние спорта на риск общей смертности. Специалисты в области здравоохранения рекомендуют взрослым в неделю посвящать 150-300 минут физической активности средней интенсивности или 75–150 минут - высокоинтенсивной физической нагрузке.
Также авторы статьи упоминают о недавнем исследовании, которое доказало влияние активного образа жизни на снижение риска общей смертности. Оно оказалось большим, чем когда люди просто сбрасывали вес, не заботясь о физической форме.
Из ограничений уже существующих исследований учёные выделяют отсутствие сейчас крупных рандомизированных контролируемых клинических испытаний, которые бы определили эффективность фитнеса для снижения риска смерти от кардиометаболических заболеваний у людей, страдающих ожирением.