Учёные: проблемы с щитовидкой могут привести к деменции

Учёные: проблемы с щитовидкой могут привести к деменцииОбратите на это внимание
Гипотиреоз, или сниженная активность щитовидной железы, развивается, когда щитовидка не производит достаточное количество гормонов. Из-за этого может замедлиться обмен веществ, человек будет ощущать усталость, станет чувствительным к холоду и может набрать лишний вес.
В ходе исследования эксперты проанализировали медицинские записи 7843 человек с деменцией и сопоставили их с данными тоже 7843 человек, но без этого заболевания. Средний возраст участников составлял 75 лет. Оказалось, что гипотиреоз был также у 102 человек, а гипертиреоз - у 133 человек. При этом последний диагноз не был связан со старческим слабоумием.
Кроме того, среди испытуемых с деменцией у 68 человек (то есть 0,9 %) был гипотиреоз. Среди людей без деменции этот диагноз наблюдался у 34 человек (0,4%). После учёта остальных факторов оказалось, что у тех, кому больше 65 лет и кто страдает гипотиреозом, риск столкнуться с деменцией был на 80 процентов выше, чем у людей того же возраста без старческого слабоумия.
Также вероятность развития старческого слабоумия была в три раза выше у пациентов, которые принимали лекарства от гипотиреоза.
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