Учёные: проблемы с щитовидкой могут привести к деменции

Гипотиреоз, или сниженная активность щитовидной железы, развивается, когда щитовидка не производит достаточное количество гормонов. Из-за этого может замедлиться обмен веществ, человек будет ощущать усталость, станет чувствительным к холоду и может набрать лишний вес.

В ходе исследования эксперты проанализировали медицинские записи 7843 человек с деменцией и сопоставили их с данными тоже 7843 человек, но без этого заболевания. Средний возраст участников составлял 75 лет. Оказалось, что гипотиреоз был также у 102 человек, а гипертиреоз - у 133 человек. При этом последний диагноз не был связан со старческим слабоумием.