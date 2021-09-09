Учёные раскрыли опасность нового коронавируса "Мю"

Как сообщает автор материала, версия "Мю" встречалась у жителей США, Европы и Южной Америки. ВОЗ в августе 2021 года определила его как "интересный вариант". Специалисты всё ещё предполагают, что он может негативно повлиять на эффективность вакцины.

Сейчас вариант "Мю" распространяется довольно медленно. Пока известно менее 1 процента случаев заражения им по всему миру. В Колумбии, где его впервые обнаружили, это около 39 процентов заболевших. По поводу ситуации в Европе Министерство здравоохранения Франции заявило недавно, что число заражённых "Мю" в Европе в последнее время не увеличивалось. Представители ВОЗ также сообщили о росте количества заболевших этим вариантом коронавируса в ряде стран Южной Америки.