Учёные рассказали, чем полезен для гипертоников лосось

«Согласно исследованиям, у среднего взрослого человека может наблюдаться умеренное снижение артериального давления при употреблении около трёх граммов этих жирных кислот в день», — говорит один из авторов работы.

Столько омега-3-ненасыщенных жирных кислот содержится в 100-150 граммах озёрного лосося, или сёмги. Такое количество снизит среднее артериальное давление у людей с гипертонией примерно на 4,5 мм рт.ст. У людей без повышенного артериального давления, показатели уменьшатся на 2,0 мм рт.ст.

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