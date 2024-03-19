Учёные рассказали, что пластик делает с эндокринной системой человека

Что точно сейчас известно, так это то, что EDC содержатся в пластике и могут вымываться наружу. EDC охватывают обширное семейство веществ, куда входят многие синтетические промышленные химикаты, такие как бисфенолы, антипирены, пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), фталаты и др.

Некоторые переработанные пластмассы содержат концентрированные уровни этих химикатов, что может усугублять их воздействие на организм. Исследования также показывают, что это воздействие является прямым. Большинство EDC липофильны, то есть они могут сочетаться с растворёнными жирами. По этой причине люди могут подвергаются их воздействию через жиры, которые попадают с потом через кожу, через жиры в пище.

Синтетические EDC имеют структуру и размер, схожие с десятками гормонов, включая эстроген, тестостерон и гормоны щитовидной железы. Как только они оказываются внутри тела, они способны нарушить работу эндокринной системы.

Синтетические EDC имитируют гормоны, блокируют их и иным образом нарушают их нормальное функционирование. Эффект от этого может быть масштабным, поскольку эндокринная система помогает контролировать всё: от фертильности и воспроизводства до роста, обмена веществ, иммунитета и развития мозга. Важно ещё и то, когда конкретно вы подвергаетесь воздействию EDC. Беременность, развитие плода и ребёнка считаются периодами повышенной уязвимости к этим веществам. Это приводит к проблемам с фертильностью.

В ходе одного исследования новорождённых крыс обнаружилось, что когда им вводили бисфенол А, то у них снижалась фертильность, во взрослом возрасте развивались кисты яичников.

Крупные обсервационные исследования связали воздействие фталатов с более высокой вероятностью преждевременных родов, нарушениями функции инсулина, которые приводят к диабету. Одно обзорное исследование также продемонстрировало связь между влиянием антипиренов (которые содержат фталаты) на развитие и снижением IQ у детей.

Ещё одно исследование показало, что женщины, работающие в индустрии пластмасс, имеют повышенный риск возникновения проблем с фертильностью.

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