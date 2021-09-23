Учёные рассказали, как громкая музыка у соседей может травмировать вашу психику

В 2019 году было проведено другое исследование. Его участниками стали 4 тысячи взрослых жителей Дании, проживающих в многоэтажных домах. Оказалось, что те, кто жаловался на шум от соседей, чаще оказывались подвержены головным болям, проблемам со сном, тревожности, депрессии и т.п.

Кроме того, замечает автор, шум может негативно сказываться на сне, даже если из-за него мы не просыпаемся. А плохой сон влияет на концентрацию внимания, настроение и может вызвать стресс. Учёные из Нидерландов также обнаружили, что шум, исходящий от соседей, связан с частотой развития болей в суставах, усталости и сердечно-сосудистых заболеваний.