Фитнес и здоровье
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Учёные рассказали, как громкая музыка у соседей может травмировать вашу психику

Сильный шум может отрицательно сказаться на здоровье
Воздействие на человека громких звуков негативно влияет на его организм. И это даже в том случае, если для слуха уровень шума является безопасным. О том, к каким последствиям может привести шум, исходящий от соседей и от разных видов транспорта, рассказал BBC Science Focus.
Учёные рассказали, как громкая музыка у соседей может травмировать вашу психику

На самом деле даже безвредные для слуха громкие звуки могут негативно влиять на нашу нервную систему и организм в целом. Доктор Клэр Ашер отмечает, что шум, доносящийся от автомобилей и самолётов, ухудшает концентрацию, память и способность к обучению. Кроме того, в результате одного из исследований выяснилось, что при каждом увеличении уровня дорожного шума на 10 дБ на 8 процентов повышается вероятность развития ишемической болезни сердца.

Учёные рассказали, как громкая музыка у соседей может травмировать вашу психику

В 2019 году было проведено другое исследование. Его участниками стали 4 тысячи взрослых жителей Дании, проживающих в многоэтажных домах. Оказалось, что те, кто жаловался на шум от соседей, чаще оказывались подвержены головным болям, проблемам со сном, тревожности, депрессии и т.п.

Кроме того, замечает автор, шум может негативно сказываться на сне, даже если из-за него мы не просыпаемся. А плохой сон влияет на концентрацию внимания, настроение и может вызвать стресс. Учёные из Нидерландов также обнаружили, что шум, исходящий от соседей, связан с частотой развития болей в суставах, усталости и сердечно-сосудистых заболеваний.