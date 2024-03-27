Учёные рассказали, как правильно пользоваться смартфоном по утрам

Например, чтение утренних новостей можно заменить лёгкой работой по дому, а высокоинтенсивную тренировку - медленной прогулкой, йогой или медитацией.

При этом дофамин устроен сложнее, чем обычно о нём думают. Этот нейромедиатор участвует во множестве процессов в организме. В том числе в движении, контроле внимания, выработке грудного молока, формировании связей между деятельностью и удовольствием. Причём даже неприятные действия могут вызвать повышение уровня дофамина.

Поэтому не всегда занятия, упомянутые выше, действительно приводят к всплеску или снижению уровня дофамина. Например, исследования показали, что 30-минутная тренировка на беговой дорожке не повлияла на уровень дофамина в мозгу у обычных бегунов.

Чтобы стать продуктивнее и меньше прокрастинировать, нужно отталкиваться от своих особенностей. К примеру, если вас легко отвлекают уведомления на телефоне, то можно его выключить или убрать из поля зрения. Если вас отвлекает от работы шум в офисе, можно надеть беруши или включить расслабляющую музыку фоном.

Также можно установить собственные правила пользования смартфоном. Ведь часто мы тянемся к своим телефонам, когда нам скучно.