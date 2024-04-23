Учёные рассказали, насколько «вечные химикаты» в овощах и фруктах опасны для здоровья

ПФАС — это группа веществ, причём в неё входит более 10 тысяч элементов с очень прочными связями углерод-фтор. В качестве примеров можно назвать перфтороктановый сульфонат (ПФОС), перфтороктановую кислоту (ПФОК) и перфторгексансульфонат (ПФГксС). Эти химикаты используются для защиты продуктов от воды, масла, тепла. Также они менее биоразлагаемы, поэтому могут сохраняться в окружающей среде и внутри организма людей в течение длительного времени.

Данные экспериментов на животных показывают, что между более высоким воздействием некоторых ПФАС и определёнными последствиями для здоровья есть связь. Среди таких последствий — повышение уровня холестерина, дисфункция щитовидной железы и печени, неблагоприятные исходы беременности, повышенный риск возникновения некоторых видов рака.

Доза, частота, путь и продолжительность воздействия, а также здоровье, генетика и другие особенности образа жизни определяют то, насколько сильно ПФАС будут влиять на определённого человека.