Учёные рассказали о пользе для здоровья атлантической диеты

Тем не менее эти две диеты имеют и существенные различия. Происхождение атлантической диеты восходит к кельтским народам, населявшим европейскую Атлантическую дугу. То есть такие территории, как северная Испания, северная Португалия, Ирландия, Шотландия, Уэльс, южная Англия, остров Мэн и французский регион Бретань. Поэтому обычно атлантический вариант питания включает больше рыбы, молока, картофеля, фруктов и овощей по сравнению со средиземноморской диетой.

Кроме того, при атлантической диете практикуются следующие методы приготовление пищи: на пару, варка, запекание, гриль или тушение.

Люди, соблюдающие атлантическую диету, едят много рыбы, моллюсков, ракообразных, овощей, картофеля, хлеба, круп, фруктов, каштанов, бобовых, меда, цельных орехов и оливкового масла. В умеренных количествах они также потребляют молоко, вино, сыр, яйца, говядину и свинину. Предполагает эта диета снижение потребления жирного мяса, сладостей и газированных безалкогольных напитков.

Участники упомянутого выше исследования, которые придерживались атлантической диеты в течение полугода, уменьшили риск развития центрального ожирения и снизили уровень «плохого» холестерина. Также у них наблюдалось уменьшение окружности талии.

Вероятно, такой эффект атлантической диеты связан с высоким потреблением людьми растительных продуктов и полезных жиров (особенно оливкового масла).

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