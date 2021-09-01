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Учёные рассказали об особенностях штамма коронавируса "Дельта"

Сейчас по распространённости в Великобритании он на первом месте
Эми Барретт, корреспондент BBC Science Focus, сообщила подробности об "индийском" штамме.
Учёные рассказали об особенностях штамма коронавируса "Дельта"

За неделю с 16 по 22 августа случаев заражения штаммом "Дельта" в Англии оказалось 49 960. Это вызывает беспокойство специалистов ещё и потому, что вероятность госпитализации при этом варианте коронавируса выше в 2 раза, чем при "Альфе".

Эксперты в области здравоохранения Великобритании провели исследование, изучив более 40 тысяч заражённых COVID-19. Большая часть пациентов не ставила прививки.

Учёные рассказали об особенностях штамма коронавируса "Дельта"

Старший клинический преподаватель Университета Эксетера доктор Дэвид Стрейн отмечает, что вариант "Дельта" более заразен, нежели "Альфа". Также при "индийском" штамме болезнь гораздо чаще протекает в тяжёлой форме.

Всего сейчас, пишет автор, в Англии было выявлено 535 387 случаев заражения штаммом "Дельта". Продолжает расти число заболевших и в других странах: к примеру, в США (57 287 человек) и Турции (30 777 человек).

Хотя симптомы у "Дельта"-версии бывают схожи с типичными для коронавируса (высокая температура, сильный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса), они могут проявляться в более тяжёлой форме.

Исследования показывают, что даже вакцины Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca оказались менее эффективными против "Дельты", чем против "Альфы". Степень защиты после них была аналогична той, что приобретается естественным путём после COVID-19. Также одна доза вакцины Moderna обеспечивала ту же защиту, что и две дозы других вакцин. Самым эффективным способом защиты от заражения учёные тем не менее считают полную вакцинацию (двумя дозами).

Сейчас всего, заключает автор, выявлено 5 штаммов коронавируса, которые могут представлять опасность.