Учёные рассказали, почему у некоторых людей появляется страсть к накопительству

Лишь совсем недавно, в 2013 году, расстройство накопительства было добавлено в пятое издание «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам». На это руководство опираются американские врачи.

Учёные обнаружили, что средний возраст начала накопительного поведения у взрослых составлял 11−15 лет. Некоторые участники исследования сказали, что накопительство возникло или его стало труднее контролировать после поступления в университет.

Также некоторые испытуемые рассказывали, как в детстве их семьи просили их выбрасывать вещи или выбрасывали их ради них. Им это было неприятно по нескольким причинам, включая эмоциональную привязанность к вещам.