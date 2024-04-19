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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 апреля 2024, 17:15
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Учёные рассказали, почему у некоторых людей появляется страсть к накопительству

Как правило, это начинается постепенно
Исследования показали, что накопительство может возникнуть даже в подростковом возрасте или детстве. Психологи не до конца всё ещё понимают, почему люди что-либо копят.
Учёные рассказали, почему у некоторых людей появляется страсть к накопительству
© CC0 Public Domain

Лишь совсем недавно, в 2013 году, расстройство накопительства было добавлено в пятое издание «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам». На это руководство опираются американские врачи.

Учёные обнаружили, что средний возраст начала накопительного поведения у взрослых составлял 11−15 лет. Некоторые участники исследования сказали, что накопительство возникло или его стало труднее контролировать после поступления в университет.

Также некоторые испытуемые рассказывали, как в детстве их семьи просили их выбрасывать вещи или выбрасывали их ради них. Им это было неприятно по нескольким причинам, включая эмоциональную привязанность к вещам.

Учёные рассказали, почему у некоторых людей появляется страсть к накопительству
© Help Quide

Более ранние исследования показали, что когда дети проявляют склонность к накопительству, то родители могут держать их под контролем. Также родители могут наводить порядок на территории ребёнка или выбрасывать за него какие-то вещи. Это может усугубить склонность копить что-либо.

Исследования показывают наличие связи между изменением отношений и началом или ухудшением симптомов накопительства. Также известно, что накопительство может быть связано с трудностями в обработке информации, ранней эмоциональной депривацией, травмирующими событиями и значениями, которые люди придают своему имуществу. Например, человек может воспринимать имущество как хранилище памяти или как склад полезных вещей.

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