Учёные рассказали, почему у некоторых людей появляется страсть к накопительству

Учёные рассказали, почему у некоторых людей появляется страсть к накопительствуКак правило, это начинается постепенно
Лишь совсем недавно, в 2013 году, расстройство накопительства было добавлено в пятое издание «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам». На это руководство опираются американские врачи.
Учёные обнаружили, что средний возраст начала накопительного поведения у взрослых составлял 11−15 лет. Некоторые участники исследования сказали, что накопительство возникло или его стало труднее контролировать после поступления в университет.
Также некоторые испытуемые рассказывали, как в детстве их семьи просили их выбрасывать вещи или выбрасывали их ради них. Им это было неприятно по нескольким причинам, включая эмоциональную привязанность к вещам.
Более ранние исследования показали, что когда дети проявляют склонность к накопительству, то родители могут держать их под контролем. Также родители могут наводить порядок на территории ребёнка или выбрасывать за него какие-то вещи. Это может усугубить склонность копить что-либо.
Исследования показывают наличие связи между изменением отношений и началом или ухудшением симптомов накопительства. Также известно, что накопительство может быть связано с трудностями в обработке информации, ранней эмоциональной депривацией, травмирующими событиями и значениями, которые люди придают своему имуществу. Например, человек может воспринимать имущество как хранилище памяти или как склад полезных вещей.
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