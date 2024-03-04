Учёные рассказали, полезно ли для кишечника употребление в пищу насекомых

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Food в 2023 году, более двух миллиардов человек сейчас живут в местах, где поедание насекомых распространено и существует уже несколько сотен лет.

Как ни странно, новые работы демонстрируют потенциальную пользу съедобных насекомых для здоровья кишечника. Исследование из журнала Nature Food показало, что многие насекомые обеспечивают организм всеми необходимыми незаменимыми аминокислотами, важными витаминами и минералами, включая фолиевую кислоту, биотин, B12, калий, магний, железо и цинк.

В большинстве насекомых содержится много хитина, который является нерастворимым волокном (клетчаткой). Клетчатка действует как топливо для триллионов микробов, живущих в кишечнике, которые улучшают пищеварение, ферментацию и усвоение питательных веществ. Кроме того, это вещество стабилизирует состояние кишечника и уменьшает воспаление.