Учёные рассказали, полезно ли для кишечника употребление в пищу насекомых

Учёные рассказали, полезно ли для кишечника употребление в пищу насекомыхИли всё-таки лучше не рисковать
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Food в 2023 году, более двух миллиардов человек сейчас живут в местах, где поедание насекомых распространено и существует уже несколько сотен лет.
Как ни странно, новые работы демонстрируют потенциальную пользу съедобных насекомых для здоровья кишечника. Исследование из журнала Nature Food показало, что многие насекомые обеспечивают организм всеми необходимыми незаменимыми аминокислотами, важными витаминами и минералами, включая фолиевую кислоту, биотин, B12, калий, магний, железо и цинк.
В большинстве насекомых содержится много хитина, который является нерастворимым волокном (клетчаткой). Клетчатка действует как топливо для триллионов микробов, живущих в кишечнике, которые улучшают пищеварение, ферментацию и усвоение питательных веществ. Кроме того, это вещество стабилизирует состояние кишечника и уменьшает воспаление.
Также у некоторых людей может возникнуть аллергия на определённые белки хитина насекомых. Поэтому при чувствительности кишечника и при отсутствии опыта употребления в пищу насекомых будьте осторожны.
Съедобные насекомые также могут быть хорошим источником жирных кислот омега-3, которые помогают поддерживать положительную среду в кишечнике.
Не готовы всё-таки начать есть насекомых? Выход есть. Существуют и другие продукты с высоким содержанием клетчатки, белка, омега-3: бобовые, миндаль, семена чиа, нут, грецкие орехи, рыба, лебеда.
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