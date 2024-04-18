Учёные рассказали, помогает ли похудение улучшить здоровье мозга

Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Network Open в феврале, показали, что после того, как взрослые с тяжёлым ожирением перенесли бариатрическую операцию, у 40% из них улучшились когнитивные способности. Также в августе 2023 года стало известно, что лираглутид, лекарство от ожирения, может помочь восстановить способности к адаптивному обучению у людей с ожирением.

Учёные обнаружили, что в действительности здоровье мозга и метаболическое здоровье идут рука об руку.

Причина ухудшения работы мозга при ожирении может заключаться в воспалении. Жировая ткань может выделять молекулы, которые приводят к воспалению во всём организме, включая мозг. Это нейровоспаление связано с изменениями в тканях серого и белого вещества головного мозга. Известно, что потеря серого вещества в мозге связана с деменцией и депрессией.