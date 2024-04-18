Учёные рассказали, помогает ли похудение улучшить здоровье мозга

Учёные рассказали, помогает ли похудение улучшить здоровье мозгаВот что показывают исследования
Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Network Open в феврале, показали, что после того, как взрослые с тяжёлым ожирением перенесли бариатрическую операцию, у 40% из них улучшились когнитивные способности. Также в августе 2023 года стало известно, что лираглутид, лекарство от ожирения, может помочь восстановить способности к адаптивному обучению у людей с ожирением.
Учёные обнаружили, что в действительности здоровье мозга и метаболическое здоровье идут рука об руку.
Причина ухудшения работы мозга при ожирении может заключаться в воспалении. Жировая ткань может выделять молекулы, которые приводят к воспалению во всём организме, включая мозг. Это нейровоспаление связано с изменениями в тканях серого и белого вещества головного мозга. Известно, что потеря серого вещества в мозге связана с деменцией и депрессией.
Исследования также показали, что метаболический синдром связан с воспалением, которое может вызвать снижение когнитивных функций.
Получается, что снижение веса действительно может помочь некоторым людям улучшить здоровье мозга.
Ozempic, Wegovy и подобные препараты являются отличными инструментами для улучшения метаболического здоровья. В научных работах говорится, что глиптины, тип лекарства от диабета, повышают уровень GLP-1 и могут замедлить снижение когнитивных функций у людей с диабетом 2 типа. Считается, что раз Ozempic имитирует этот гормон GLP-1, он может делать то же самое.
Было доказано, что соблюдение сбалансированной диеты, регулярные физические упражнения, хорошая гигиена сна, устранение стресса способствуют снижению веса. Всё это связано с уменьшением воспаления и, следовательно, с меньшим риском развития нейродегенеративных и других заболеваний. Например, физические упражнения могут улучшить кровоток в мозге, повышая когнитивные способности.
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