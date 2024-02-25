Учёные рассказали, в чём люди ошибаются относительно рака простаты

При этом рак простаты существует в формах, которые могут даже не приносить большого вреда человеку. Однако есть и такие формы, которые теоретически могут распространиться на органы малого таза, в кости. Эти разновидности рака могут быть смертельными.

Ежегодно в Великобритании умирают от рака простаты около 12 тысяч человек. Это примерно 4% всех смертей среди мужчин.

Проблема в том, что сейчас у специалистов нет точного и простого способа отличить агрессивные опухоли от более тихих. Есть анализ крови, известный как ПСА (простатический специфический антиген), который был разработан для мониторинга реакции мужчин на лечение рака простаты в 90-х годах. Но после его внедрения существенно смертность от рака простаты так и не снизилась.

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