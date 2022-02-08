Учёные разработают препараты, которые действуют в зависимости от пола

Учёные разработают препараты, которые действуют в зависимости от полаОб этом говорится в научном издании Neuroscience Letters
Команда учёных из бразильских и российских вузов изучила связь между полом рыбок зебраданио и их переносимостью страха и боли. Обо всех проведённых экспериментах говорится в статье, опубликованной в Neuroscience Letters. При этом полученные результаты помогут создать препараты, снижающие боль с учётом пола пациента.
Исследователи подчёркивают, что из всех рыб именно зебраданио больше всех схожи генетически с людьми (на 70 процентов). Есть общее у рыбок с человеком также в плане физиологии, нейроанатомии, нейрохимии.
Для проведения экспериментов все рыбки были разделены на две группы. В ходе первого из экспериментов изучалась реакция зебраданио на боль, во время второго - на страх. В первом случае поведение самок оказалось более ярко выраженным, причём реакции сами по себе длились дольше и проявлялись чаще. Во втором же случае и самки, и самцы вели себя одинаково.
По словам руководителя исследования Алана Калуева, полученные результаты доказывают, что самки рыбок переносят боль острее, чем самцы, и то же самое характерно для женщин. Поэтому благодаря этим рыбкам возможно будет создать лекарства, уменьшающие болевые ощущения с учётом пола.
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