Учёные с помощью ИИ обнаружили, что вирус H5N1 становится опаснее

Исследователи изучили более 1800 белков вируса и с помощью ИИ-системы AlphaFold предсказали их структуру. Затем они проверили, как эти белки взаимодействуют с антителами — защитными белками иммунной системы.

Оказалось, что за последние годы вирус изменился настолько, что антитела стали хуже его распознавать. Это значит, что старые вакцины, разработанные 10 лет назад, могут уже не работать.

Также исследователи установили, что некоторые разновидности вируса могут передаваться от птиц к людям напрямую, без промежуточных животных.

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