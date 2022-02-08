Учёные: селен помогает улучшить память и способность к обучению у пожилых

Важно также отметить, что эксперименты в ходе исследования проводились на мышах. Учёные обнаружили, что у пожилых мышей селен увеличил генерацию нейронов и улучшил когнитивные функции. Положительное влияние оказало вещество и на работу мозга животных после инсульта: память и способность к обучению у них пришли в норму после того, как они стали есть добавки селена.

Селен содержится при этом в таких продуктах, как зерновые, мясо, орехи. Больше всего данного минерала в бразильских орехах.

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