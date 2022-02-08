Учёные: селен помогает улучшить память и способность к обучению у пожилых

Учёные: селен помогает улучшить память и способность к обучению у пожилыхОб этом сообщает портал Medical Xpress
Группа исследователей из Квинслендского института мозга (QBI) обнаружила, что селен в качестве пищевой добавки имеет несколько полезных для организма свойств. Это, прежде всего, улучшение когнитивных функций, связанных со старением. Кроме того, они помогают восстановить работу мозга после инсульта: в частности, память и способность к обучению. Опубликованы результаты проведённого исследования были в журнале Cell Metabolism.
Важно также отметить, что эксперименты в ходе исследования проводились на мышах. Учёные обнаружили, что у пожилых мышей селен увеличил генерацию нейронов и улучшил когнитивные функции. Положительное влияние оказало вещество и на работу мозга животных после инсульта: память и способность к обучению у них пришли в норму после того, как они стали есть добавки селена.
Селен содержится при этом в таких продуктах, как зерновые, мясо, орехи. Больше всего данного минерала в бразильских орехах.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.