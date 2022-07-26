Учёные: склонных к зависимостям людей на самом деле не существует

Кроме того, есть научные данные, которые противоречат идее о существовании зависимого типа личности. Например, известно, что некоторые люди действительно могут вернуться к наркотикам, если откажутся от них, при этом большинство имеет проблемы лишь с одним из видов зависимости (алкоголь, наркотики и т.п.) и способно легко отказаться от остальных.

При этом существуют и черты, которые чаще встречается у люди, имеющих проблемы с алкоголем, наркотиками и т.п. Это склонность к риску либо импульсивность, а также тревожный или меланхоличный темперамент. Может у человека также быть комбинация всех этих качеств.

Личность формируется под воздействием нескольких факторов. Определённую роль играет и наследственность. Так, возникновение проблем с алкоголем может на 45-65 процентов зависеть от генетики. Но при этом не существует отдельного «гена личности», который может привести к развитию зависимости от алкоголя или наркотиков.

Человек тянется к алкоголю потому, что так устроен его мозг. Мотивация к употреблению запрещённых веществ или спиртного по большей части обусловлена тем, что мозг обучается ассоциациям, то есть запоминает связи между эффектом от приёма наркотика, индивидуальной реакцией человека на наркотик и окружающей средой. Поэтому если вы, например, выпиваете каждый раз из одного и того же стакана, то мозг это будет запоминать и в затем у вас будет появляться желание выпить, когда вы будете видеть этот стакан.

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