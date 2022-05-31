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Учёные: сладкий или несладкий кофе спасёт вас от преждевременной смерти

Это стало известно совсем недавно
Согласно результатам нового исследования, взрослые, которые пьют ежедневно от 1,5 до 3,5 чашек сладкого кофе или кофе без сахара ежедневно, реже умирали в течение семи лет наблюдения за ними. Результаты этой работы были опубликованы в издании Annals of Internal Medicine.
Учёные: сладкий или несладкий кофе спасёт вас от преждевременной смерти

Учёные из Южного медицинского университета в Гуанчжоу (Китай) изучили, как сладкий кофе и кофе без сахара влияют на риск смерти от разных причин. Для этого специалисты проанализировали данные из опросника UK Biobank. Общее количество участников исследования составляло более 171 тысячи, и все они жили в Великобритании.

Учёные: сладкий или несладкий кофе спасёт вас от преждевременной смерти

Выяснилось, что люди, которые в течение семи лет наблюдения за ними пили несладкий кофе в любых количествах, умирали на 16-21 процент реже, чем те, кто совсем не пил кофе.

Кроме того, участники, которые пили от 1,5 до 3,5 чашек кофе с сахаром, имели на 29-31 процент меньше вероятности умереть, чем люди, которые отказались от кофе.

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