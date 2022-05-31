Учёные: сладкий или несладкий кофе спасёт вас от преждевременной смерти

Выяснилось, что люди, которые в течение семи лет наблюдения за ними пили несладкий кофе в любых количествах, умирали на 16-21 процент реже, чем те, кто совсем не пил кофе.

Кроме того, участники, которые пили от 1,5 до 3,5 чашек кофе с сахаром, имели на 29-31 процент меньше вероятности умереть, чем люди, которые отказались от кофе.

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