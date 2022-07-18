Учёные: слишком долгий сон может привести к развитию рака

Результаты проведённого недавно в Японии исследования показывают, что из-за долго сна (по 10 и более часов) у человека больше шансов на развитие в будущем рака. К примеру, у женщин такой сон повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний на 19 процентов.

Исследование также продемонстрировало, что и женщины, и мужчины, которые тратили на сон более десяти часов, чаще умирали от рака.