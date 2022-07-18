Учёные: слишком долгий сон может привести к развитию рака

Учёные: слишком долгий сон может привести к развитию ракаПоэтому лучше придерживаться 7-7,5 часов сна в сутки
Результаты проведённого недавно в Японии исследования показывают, что из-за долго сна (по 10 и более часов) у человека больше шансов на развитие в будущем рака. К примеру, у женщин такой сон повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний на 19 процентов.
Исследование также продемонстрировало, что и женщины, и мужчины, которые тратили на сон более десяти часов, чаще умирали от рака.
При этом нельзя забывать, что отрицательно на здоровье сказывается и недосып. Так, по словам доктора Гюнера Сёнмеза, при недостатке сна сильно ослабляется иммунитет. Следовательно, у человека может быстрее появиться диабет, гипертония, ожирение, вирусные болезни, некоторые виды рака, грипп.
Научные исследования показывают, что один день без сна уменьшает число клеток, которые борются с вредными веществами и раком, на 70 процентов. Также это увеличивает вероятность развития рака почти на 40 процентов.
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