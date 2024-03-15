Учёные смогли определить ухудшение работы мозга пожилых по скорости их речи

Недавнее исследование специалистов из Университета Торонто показало, что скорость речи, а не трудности с подбором слов является более точным показателем здоровья мозга у пожилых людей. В рамках этого исследования учёные попросили 125 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 90 лет подробно описать сцену. Выяснилось, что возрастное ухудшение концентрации, скорости мышления и способности планировать и выполнять задачи было связано со скоростью повседневной речи человека.

Также интересно, что скорость речи пожилых людей была связана с тем, насколько быстро они называли предмет на картинках.